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«Русский Стандарт»: число бесконтактных платежей выросло почти на 25% за полугодие
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«Русский Стандарт»: число бесконтактных платежей выросло почти на 25% за полугодие 

Банки.ру 42 минуты назад
Доля бесконтактных платежей в первом полугодии 2018 года выросла до 24,95%, сообщается в исследовании банка «Русский Стандарт» по динамике бесконтактных платежей своей эквайринговой сети.
В 2017 году доля бесконтактных платежей составляла 22%, в 2016 году — 7%, в 2015 году — 1,2%.
«По статистике заметно, что драматический рост бесконтактных платежей произошел после появления в России возможностью расплатиться мгновенно. Но спустя практически два года рост не прекращается, а значит, что доля бесконтактных платежей еще не достигла своего предела», — говорится в исследовании.
На оплату смартфонами пришлось 14,43% от всех трансакций с использованием банковских карт. Средний чек при оплате смартфоном составил 502 рублей в первом полугодии 2018 года.
В первом полугодии средний чек по бесконтактным платежам вырос на 6%, составив в 532 рублей против 502 рублей в 2017 году. Если раньше на мгновенные платежи в основном приходились мелкие покупки, то сейчас покупатели привыкают оплачивать практически все повседневные покупки бесконтактным способом, отмечают эксперты.
В число самых популярных сегментов для мгновенной оплаты вошли рестораны со средним чеком 361 рубля, ритейл — 1521 рубль и развлечения — 629 рублей.
Среди городов России наиболее популярны бесконтактные платежи у жителей Москвы со средним чеком 581 рубль, Санкт-Петербурга — 550 рублей, Казани — 413 рублей, Уфы — 349 рублей и Самары — 490 рублей.
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