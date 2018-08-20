Риелторы предрекли удорожание ипотеки и ослабление спроса на рынке из-за падения рубля

До этого в каждый из месяцев текущего года спрос был выше, чем в те же периоды предыдущего, — в диапазоне от 5% до 20%.

По мнению экспертов компании, основная причина снижения покупательской активности кроется в окончании ипотечного бума, в процессе которого реализовался отложенный спрос: на рынок вышли те, кто ожидал снижения ставок по кредитам. В наступившем месяце из-за угрозы введения новых антироссийских санкций и ослабления рубля эта тенденция может усилиться — предполагается, что авансов будет внесено на 5-10% меньше, чем в августе прошлого года. А в случае обострения экономической обстановки (вызванного, к примеру, ударом санкций по крупнейшим банкам России) ожидаемый суммарный прирост спроса к концу 2018 года в сравнении с итогами 2017-го составит 15-20% вместо прогнозируемых в начале года 50%.

Также не исключается, что после периода небольшого увеличения цен на вторичное жильё, наблюдавшегося с начала нынешнего года, недвижимость вновь начнёт терять в стоимости. Однако первичный сегмент, по прогнозам специалистов компании, может пострадать от анонсированного введения очередных санкций ещё больше. Так, если у банков возникнут проблемы с ликвидностью, то они, скорее всего, будут выдавать кредиты на покупку жилья на более жёстких условиях, что приведёт к уменьшению числа ипотечных покупателей и, как следствие, к возможным срывам сроков строительства среди тех девелоперов, кто в настоящее время осуществляет возведение новых ЖК на средства дольщиков.

Также есть риски того, что банки повысят ставки по кредитованию застройщиков, которые в свою очередь будут вынуждены поднять цены на свои объекты.