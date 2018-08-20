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22 августа 2018 года состоится презентация «Лайфхаки для малого бизнеса.
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22 августа 2018 года состоится презентация «Лайфхаки для малого бизнеса. 

Управа Южнопортового района 35 минут назад
22 августа 2018 года состоится презентация (Road Show) «Лайфхаки для малого бизнеса. Как арендовать помещение от 1000 рублей за метр?».
В ходе мероприятия будут представлены предложения от города, для различных форм малого бизнеса:
— аренда подвальных помещений по начальной ставке 1000 руб. за 1 кв.м;
— аренда нежилых помещений на первых этажах зданий по начальной ставке 4500 руб. за 1 кв.м;
— нестационарные торговые объекты на улицах города и в парках.
Мероприятия состоится 22 августа 2018 года в 16:00 (регистрация участников с 15:30) по адресу: ул. Покровка, д. 47, Цифровое деловое пространство.
Участие бесплатное.
Подробная информация об объектах, выставленных на торги, размещена на портале: www.investmoscow.ru.
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