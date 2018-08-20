22 августа 2018 года состоится презентация «Лайфхаки для малого бизнеса.

22 августа 2018 года состоится презентация (Road Show) «Лайфхаки для малого бизнеса. Как арендовать помещение от 1000 рублей за метр?».

В ходе мероприятия будут представлены предложения от города, для различных форм малого бизнеса:

— аренда подвальных помещений по начальной ставке 1000 руб. за 1 кв.м;

— аренда нежилых помещений на первых этажах зданий по начальной ставке 4500 руб. за 1 кв.м;

— нестационарные торговые объекты на улицах города и в парках.

Мероприятия состоится 22 августа 2018 года в 16:00 (регистрация участников с 15:30) по адресу: ул. Покровка, д. 47, Цифровое деловое пространство.

Участие бесплатное.

Подробная информация об объектах, выставленных на торги, размещена на портале: www.investmoscow.ru.