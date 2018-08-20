В Саратове собрать ребенка в школу можно за пять тысяч рублей

С приближением 1 сентября растет спрос на товары для учеников. Сервис объявлений Юла выяснил, сколько стоит собрать ребенка в школу в Саратове. В перечень вошли такие необходимые вещи, как форма, детские туфли, блузка, рюкзак, канцтовары, букет на День знаний и школьная мебель.

Оказалось, что в Саратове невысокие цены на товары. В среднем родителям придется потратить 4 850 рублей. Тогда как средняя стоимость «корзины школьника» в стране на 7% выше — 5 250 рублей. В тройку городов с самыми доступными товарами на Юле вошли Самара (3 500 рублей), Казань (3 700 рублей) и Тюмень (3 800 рублей). А вот больше всего потратят жители Москвы, Сочи и Красноярска — от 6 100 до 6 800 рублей в среднем.

Если говорить о ценах на конкретные товары, школьная форма стоит в Саратове в среднем 1 050 рублей. Средняя цена детских туфель на Юле — 430 рублей. Такая необходимая вещь, как рюкзак оценивается в 300 рублей, а за канцтовары родителям придется отдать в среднем 200 рублей. Мебель для учебы — школьный стол и стул — продаются за 800 и 1000 рублей соответственно.