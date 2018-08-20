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Стали известны цены на квартиры в Казани в июле-августе 2018
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Стали известны цены на квартиры в Казани в июле-августе 2018 

Казанский репортер 25 минут назад
Фото: Казанский репортер
Сервис Flatfy представил свежую статистику медианных цен на жилье в Казани. Благодаря этим данным стало известно по какой стоимости продавали квартиры в Казани в июле и августе 2018 года. Данные помогут сориентироваться на вторичном рынке недвижимости и понять, какой бюджет готовить для приобретения жилплощади. В летний период средняя стоимость 1-комнатной жилплощади остановилась на отметке 2 560 000 рублей. Такой показатель представили аналитики сайта Flatfy.ru на основании данных от продавцов, объявления которых размещены в поисковой базе. Двухкомнатная недвижимость по сравнению с однокомнатными вариантами выше в цене на 44,5%. В конце лета купить такую жилплощадь можно в среднем за 3 698 000 руб. Следующий сегмент квартир — на 3 комнаты — также идет с солидным разрывом от категории двухкомнатного жилья. Его реализуют дороже на 38%. Летом продавцы предлагали приобрести 3-комнатную жилплощадь в среднем за 5 102 009 рублей. Что касается 4-комнатных квартир, цены на них на 32,4% выше, чем на трехкомнатную недвижимость. В июле-августе их продавали в среднем по 6 754 000 рублей. Интересно сравнение цен в Казани со столицами соседних стран. По данным сервиса Flatfy.by, цены на однокомнатные квартиры в Минске по сравнению с 1-комнатной недвижимостью в столице Татарстана выше на 32%. В столице Беларуси их реализовали летом в среднем за 3 381 000 российских рублей. Двухкомнатное жилье дороже на 18,6% и остановилось на отметке 4 387 400 руб. Трехкомнатные варианты выше в цене всего на 9,5%: купить в Минске такую жилплощадь можно за 5 586 000 рублей. А вот разница в стоимости 4-комнатных квартир составила 14%: в главном городе Беларуси просторная недвижимость дороже и продается в среднем за 7,7 млн рублей. А вот в Казахстане цены на вторичную недвижимость ниже, чем в Татарстане. Летом купить квартиру в Астане можно было в среднем за 2 048 000 в рублевом эквиваленте, что на 25% дешевле по сравнению со стоимостью 1-комнатного жилья в Казани. Двухкомнатные квартиры в столице Казахстана тоже доступнее — на 16,8%. В летний период их реализовали за 3 165 800 руб. Жилплощадь с 3 комнатами стоит дешевле, чем в Казани, на 9,6%: купить ее можно в среднем за 4 655 500 рублей. А вот в сегменте четырехкомнатной недвижимости жилье в Астане оказалось дороже по сравнению с Казанью — 7 449 000 рублей. Данные о средних ценах на вторичку в Астане предоставил сервис Flatfy.kz. С помощью этого сайта можно узнать, по какой стоимости можно купить квартиру в Атырау, Алматы и других городах Казахстана.
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