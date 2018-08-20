Кировская область лидирует в ПФО по задолженности выплат заработной платы

Росстат опубликовал данные по просроченной задолженности по зарплате.

Из них видно, что первое место среди всех регионов ПФО занимает Кировская область с цифрой 48,5 млн руб.

На втором месте за регионом со значительным отставанием в 24,5 млн руб. идет Пермский край. У них задолженность по заработной плате составляет 24,0 млн руб. Третье место с цифрой 16,9 млн руб. занимает республика Чувашия.

Лучше всех обстоят дела в республике Удмуртия. Здесь задолженность по заработной плате составляет всего 200 000 рублей. Не намного отстает республика Мордовия (400 000 рублей долга). И замыкает тройку «лучших» республика Башкортостан (500 000 рублей долга).

Фото — tulapressa.ru