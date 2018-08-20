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Первый Дортрансбанк уменьшил депозитные ставки
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Первый Дортрансбанк уменьшил депозитные ставки 

Банки.ру 19 минут назад
Первый Дортрансбанк (Киров) понизил ставки по вкладам на 0,1 процентного пункта.
Максимальная доходность составляет сейчас 6,1% — по депозиту «Удачный». Этот вклад привлекается в сумме от 5 тыс. рублей на год. Проценты выплачиваются в конце срока.
Продуктовый виджет
Депозиты «Популярный» (от 5 тыс. рублей на полтора года), «Универсальный» (от 5 тыс. рублей на два года), «Пенсионный» (от 3 тыс. рублей на год) и «Привлекательный» (от 3 тыс. рублей на год) открываются под 5,8% годовых.
«Премиум» (от 500 тыс. рублей на год) размещается теперь под 5,9%, а «Перспективный» (от 1 тыс. рублей на полгода) — под 5,7% годовых.
Доходность вклада «Ваш капитал» (от 20 тыс. рублей, сроки — три, шесть месяцев, один, полтора или два года) составляет 4,9—6,1% годовых.
Проценты по вышеперечисленным вкладам ежемесячно капитализируются либо выплачиваются по выбору клиента.
Вклад «Ваш капитал» не предусматривает возможности пополнения.
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