Первый Дортрансбанк уменьшил депозитные ставки

Первый Дортрансбанк (Киров) понизил ставки по вкладам на 0,1 процентного пункта.

Максимальная доходность составляет сейчас 6,1% — по депозиту «Удачный». Этот вклад привлекается в сумме от 5 тыс. рублей на год. Проценты выплачиваются в конце срока.

Продуктовый виджет

Депозиты «Популярный» (от 5 тыс. рублей на полтора года), «Универсальный» (от 5 тыс. рублей на два года), «Пенсионный» (от 3 тыс. рублей на год) и «Привлекательный» (от 3 тыс. рублей на год) открываются под 5,8% годовых.

«Премиум» (от 500 тыс. рублей на год) размещается теперь под 5,9%, а «Перспективный» (от 1 тыс. рублей на полгода) — под 5,7% годовых.

Доходность вклада «Ваш капитал» (от 20 тыс. рублей, сроки — три, шесть месяцев, один, полтора или два года) составляет 4,9—6,1% годовых.

Проценты по вышеперечисленным вкладам ежемесячно капитализируются либо выплачиваются по выбору клиента.

Вклад «Ваш капитал» не предусматривает возможности пополнения.