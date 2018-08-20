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МКБ продал дочернюю компанию «МКБ-лизинг» за 1,55 млрд руб
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МКБ продал дочернюю компанию «МКБ-лизинг» за 1,55 млрд руб 

Прайм 12 минут назад
МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Московский кредитный банк продал «МКБ-лизинг» структуре группы компаний «Регион» за 1,55 миллиарда рублей, прибыль от сделки составила 637 миллионов рублей, следует из отчетности кредитной организации по МСФО.
"В июне 2018 года группа продала 100% акций своей дочерней группы «МКБ-Лизинг» третьей стороне за денежное вознаграждение в размере 1,55 миллиарда рублей. Группа признала прибыль от выбытия дочерней компании в размере 637 миллионов рублей", — сказано в документе.
В середине июля «МКБ-лизинг» сообщила, что МКБ продал 99,99% акций компании «Регион Лизинг», который входит в группу компаний «Регион».
Согласно данным на сайте «МКБ-лизинга», 72% его лизингового портфеля составляют сделки с компаниями, работающими в Москве и ЦФО, 9% портфеля приходится на Сибирский федеральный округ, 8% — на Дальневосточный федеральный округ. Сделки заключаются также с компаниями, зарегистрированными в Северо-Западном федеральном округе и непосредственно в Санкт-Петербурге (8% на регион в целом).
МКБ, по данным БИР Аналитик, на 1 июня занимал 6 место в банковской системе РФ с активами в 1,9 триллиона рублей. Банк работает с 1992 года и предоставляет услуги корпоративным клиентам и частным лицам.
ГК «Регион» была создана в 1995 году. В числе основных направлений деятельности — управление активами, брокерское обслуживание, услуги на рынке капитала, банковское обслуживание, депозитарная и лизинговая деятельность.
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