В России автомобили зарубежного производства почти втрое дороже отечественных машин

Согласно информации из отчетов автоэкспертов «Автостата» за первые шесть месяцев этого года, усредненная стоимость автомобиля в России составляет 1380000 рублей. При этом машины зарубежных автобрендов стоили около 1600000 рублей, а отечественные автомодели — около 610000 рублей.

В составленном автоэкспертами рейтинге среди автомоделей представленных на российском авторынке, продажи которых в периоде январь-июнь превысили 500 экземпляров. Первенство за автомобилями премиального сегмента.

Тут наиболее высокие показатели у автобренда Ленд Ровер. Усредненная стоимость автомоделей данного автобренда составила 5700000 рублей.

В районе 1800000-2500000 рублей лежит стоимость ряда японских автобрендов (Тойота, Хонда, Субару, Мицубиси, Мазда).

У ряда автобрендов (Форд, Ниссан, Фольксваген , Киа, Шкода, Хендэ ) средняя цена составила 1000000 рублей.

Ниже миллиона рублей был ценник китайских автомоделей. Отечественные «Лада» продавались в среднем по 600000 рублей, Равон — по 550000 рублей, Датсун (Япония) — по 540000 рублей.