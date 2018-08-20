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В России автомобили зарубежного производства почти втрое дороже отечественных машин
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В России автомобили зарубежного производства почти втрое дороже отечественных машин 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Согласно информации из отчетов автоэкспертов «Автостата» за первые шесть месяцев этого года, усредненная стоимость автомобиля в России составляет 1380000 рублей. При этом машины зарубежных автобрендов стоили около 1600000 рублей, а отечественные автомодели — около 610000 рублей.
В составленном автоэкспертами рейтинге среди автомоделей представленных на российском авторынке, продажи которых в периоде январь-июнь превысили 500 экземпляров. Первенство за автомобилями премиального сегмента.
Тут наиболее высокие показатели у автобренда Ленд Ровер. Усредненная стоимость автомоделей данного автобренда составила 5700000 рублей.
В районе 1800000-2500000 рублей лежит стоимость ряда японских автобрендов (Тойота, Хонда, Субару, Мицубиси, Мазда).
У ряда автобрендов (Форд, Ниссан, Фольксваген, Киа, Шкода, Хендэ) средняя цена составила 1000000 рублей.
Ниже миллиона рублей был ценник китайских автомоделей. Отечественные «Лада» продавались в среднем по 600000 рублей, Равон — по 550000 рублей, Датсун (Япония) — по 540000 рублей.
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