Полицейские обнаружили в частном доме в Рязани партию различных наркотиков

В ходе реализации оперативных материалов сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Рязанской области совместно с коллегами из отдела МВД России по Железнодорожному району города Рязани задержали 43-летнего местного жителя, который хранил по месту проживания наркотики синтетического и растительного происхождения.

В процессе оперативной работы полицейским стало известно о том, что мужчина, работающий директором одного из предприятий областного центра, причастен к незаконному обороту наркотиков. Ранее рязанец неоднократно привлекался к уголовной ответственности за наркопреступления. Сотрудники полиции провели санкционированное обследование в частном доме в Железнодорожном районе, где проживает злоумышленник. В результате в холодильнике и подвальном помещении было обнаружено 205 граммов марихуаны, 39 граммов гашиша и 50 таблеток, содержащих психотропное вещество амфетамин, и наркотическое средство 2С-В, известное как «экстази». Также оперативники изъяли электронные весы и упаковочные материалы.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ «Незаконное приобретение и хранение наркотиков в крупном размере», санкции которой предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Проводится расследование. Устанавливаются каналы приобретения фигурантом наркотических средств.