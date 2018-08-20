Красноярск вошел в тройку городов, где дороже всего собрать ребенка в школу

В Красноярске, чтобы собрать ребенка в школу, родителям придется потратить, в среднем, 6 тыс. рублей. Это на 13 процентов дороже, чем в большинстве городов страны. К таким данным пришли аналитики сервиса бесплатных объявлений.

В «школьную корзину» вошли следующие товары: форма, туфли, блузка, рюкзак, канцтовары, букет на 1 сентября, ученические стол и стул. Дороже все это выйдет только в Москве (6800 рублей) и в Сочи (6400 рублей). В тройку городов с самыми низкими ценами вошли Самара (3 500 рублей), Казань (3 700 рублей) и Тюмень (3 800 рублей).

Дороже всего в Красноярске стоят школьные туфли — в среднем, 2180 рублей. За форму придется отдать где-то 800 рублей, за букет на 1 сентября — 480 рублей. Добавим, что через сайт продают в том числе и вещи б/у. Средняя стоимость новых вещей, купленных в городских магазинах, будет еще выше.