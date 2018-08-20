Ещё
Красноярск вошел в тройку городов, где дороже всего собрать ребенка в школу
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.10
$
67.40
76.66
76.90
Прогноз
27.08 – 03.09
$
67.60
76.59
Индексы и котировки Brent
72.19
+0.33 Золото
1186.67
–0.06 РТС
1065.33
–0.11
Динамика валют
EUR / USD
20.08
1.1420
–0.0134
06.08
1.1554
19.08
14.08
09.08

Красноярск вошел в тройку городов, где дороже всего собрать ребенка в школу 

АиФ Красноярск 46 минут назад
Фото: АиФ Красноярск
В Красноярске, чтобы собрать ребенка в школу, родителям придется потратить, в среднем, 6 тыс. рублей. Это на 13 процентов дороже, чем в большинстве городов страны. К таким данным пришли аналитики сервиса бесплатных объявлений.
В «школьную корзину» вошли следующие товары: форма, туфли, блузка, рюкзак, канцтовары, букет на 1 сентября, ученические стол и стул. Дороже все это выйдет только в Москве (6800 рублей) и в Сочи (6400 рублей). В тройку городов с самыми низкими ценами вошли Самара (3 500 рублей), Казань (3 700 рублей) и Тюмень (3 800 рублей).
Дороже всего в Красноярске стоят школьные туфли — в среднем, 2180 рублей. За форму придется отдать где-то 800 рублей, за букет на 1 сентября — 480 рублей. Добавим, что через сайт продают в том числе и вещи б/у. Средняя стоимость новых вещей, купленных в городских магазинах, будет еще выше.
АиФ Красноярск: последние новости
Жители Красноярского края стали чаще брать и отдавать кредиты Готовые к обману. Как пожилые люди становятся легкой добычей мошенников Goldman Group перезапускает Первоманский свинокомплекс
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кризис в Турции: что будет с российскими туристами101
Украина оказалась на краю пропасти из-за горячей воды283
За просмотр порно начнут платить81
В банковском секторе ожидаются новые слияния и поглощения
Украинцы устроили массовый «побег» в Россию383
Видео
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
00:43
Украинцы устроили массовый «побег» в Россию
Экономика
01:14
Опубликован законопроект о санкциях против России
Экономика
14:13
В Совфеде обрадовали российских женщин
Экономика Другое
05:38
«Россия готова»: США введут санкции против «СП — 2»
Экономика Статьи
03:13
«Выкручивание рук не остановит российский газопровод»
Экономика Рынки
28:44
Кризис в Турции: что будет с российскими туристами
Личный счет Рынки
06:55
«Что я буду платить в бюджет деньги, их все равно украдут»
Статьи Экономика
10:33
Германия не смогла отказаться от «Северного потока-2»
Экономика В мире
00:58
Крым лишился Visa и MasterCard
Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение