Китай поручил местным властям устранить спекуляции на рынке жилья

Москва, 20 августа — «Вести. Экономика». Министерство жилищного строительства и развития городских и сельских районов Китая провело беседу с чиновниками из пяти городских округов, где наблюдался быстрый рост цен на жилье, и поручило им незамедлительно решить проблему спекуляций. Об этом сообщает China Times.

Фото: EPA/WU HONG

С чиновниками из Хайкоу и Саньи, двух крупных городов на острове Хайнань в одноименной провинции, такие беседы проводятся уже второй раз. В период между беседами в мае и августе Хайкоу и Санья вошли в тройку городов с самыми быстрыми темпами роста цен на жилье в Китае.

Цены на новое коммерческое жилье в Хайкоу и Санье выросли на 14,8% и 11,1% соответственно, цены на вторичное жилье — на 6,4% и 7%.

Во время последней беседы министерство выдвинуло более строгие требования к местным властям. Отношение министерства к спекуляциям изменилось от «сдерживания» к «жестокому подавлению».

Еще три города, которые привлекли внимание министерства, — Яньтай в провинции Шаньдун, Ичан в провинции Хубэй и Янчжоу в провинции Цзянсу.

Бум на рынке жилья в Китае дал экономике страны существенный импульс, но вызвал опасения по поводу возникновения «пузырей». С конца 2016 года Пекин принимает решительные меры, чтобы сократить спекулятивные покупки недвижимости.

Как сообщали «Вести. Экономика», по итогам ежегодной Центральной конференции по экономической работе в декабре лидеры Китая заявили, что предложение заемных средств должно поддерживать покупки недвижимости для проживания и строго пресекать спекуляции.

В ноябре Центральное телевидение Китая (CCTV) сообщило, что страна усилит финансовое регулирование и примет жесткие меры для борьбы со спекуляциями на рынке недвижимости, чтобы стабилизировать цены и предотвратить появление «пузырей».

Китай также пообещал усовершенствовать управление земельным рынком и предотвратить случаи завышения цен на землю, которые подталкивают вверх цены на недвижимость.