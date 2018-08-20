ВТБ удвоил рефинансирование кредитов

По итогам семи месяцев 2018 года ВТБ выдал более 220 тысяч кредитов наличными на цели рефинансирования. Общая сумма выдачи за этот период превысила 130 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года данные показатели выросли вдвое.

Рефинансирование кредита наличными другого банка для всех заемщиков ВТБ доступно по ставке от 12,5% годовых. При этом не требуются дополнительные справки о погашении кредита из банка, выдавшего рефинансируемый кредит.

В рамках программы клиент может погасить до шести любых кредитов других банков на общую сумму до 5 млн рублей без залога и поручителей. Рефинансирование доступно для заемщиков с положительной кредитной историей, которые на момент обращения в ВТБ своевременно осуществили не менее шести ежемесячных выплат по кредиту в другом банке. Срок кредита — до 5 лет, для зарплатных и корпоративных клиентов банка — до 7 лет.

Основную клиентскую базу составляют заемщики в возрасте от 25 до 50 лет. Как правило, они имеют высшее или среднее специальное образование.