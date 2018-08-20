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Romir: средний чек покупок россиян достиг минимума за 2 года
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Romir: средний чек покупок россиян достиг минимума за 2 года 

ТАСС 37 минут назад
МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Средний чек россиян достиг минимальных показателей за два года. В июле индекс среднего чека составил 496 рублей. Об этом говорится в исследовании компании Romir.
По данным исследования, средний чек продолжил снижение, которое он демонстрирует четвертый месяц подряд. «По сравнению со значением прошлого года показатель снизился на 1,4% или на 7 рублей. Надо отметить, что таким маленьким средний чек не был уже более 2 лет — с марта 2016 года», — говорится в сообщении.
Из всех федеральных округов в июле средний чек вырос только в одном — Северо-Кавказском. Увеличение индекса составило 92 рубля или более 15%. В остальных же регионах показатель упал. В исследовании отмечается, что в Южном федеральном округе средний чек составил 423 рубля (снижение на 7,6%), в Дальневосточном — 442 рубля (снижение на 7,5%), в Северо-Западном — 564 рубля (снижение на 7,4%).
В Сибирском федеральном округе средний чек составил 409 рублей (снижение на 4%), в Приволжском — 415 рублей (снижение на 3,7%). В Москве индекс среднего чека упал на 1,2%, до 677 рублей. Более резким падение показателя оказалось в Санкт-Петербурге — там стоимость одного похода в магазин в июле составила 636 рублей, что на 7% ниже.
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