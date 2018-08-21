Средний «продуктовый чек» россиян сильно упал в июле

В июле по сравнению с июнем существенно сократился средний чек в магазинах при покупке продовольственных товаров, а на непродовольственные вырос.

Расходы россиян на продукты снизились более чем на тысячу — с 8 тыс. 365 до 7 тыс. 348 рублей, то есть на 12,2%. А средний чек на непродовольственные товары увеличился более чем на 800 рублей — с 7 тыс. 776 до 8 тыс. 609 рублей, или на 10,7%, сообщает исследовательский холдинг Romir.

Эксперты предположили, что в стране продолжается действие сезонного фактора: расходы на продукты сокращаются в связи с переездом большого числа людей на дачи и наличием продуктов с собственного огорода. В то же время увеличиваются расходы на непродовольственные товары — например, солнцезащитные кремы, средства личной гигиены и моющие средства.