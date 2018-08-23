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Максимальная ставка топ-10 банков по рублевым вкладам осталась на уровне 6,32%
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Максимальная ставка топ-10 банков по рублевым вкладам осталась на уровне 6,32% 

Банки.ру 23 августа 2018
Средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по депозитам физических лиц в рублях за вторую декаду августа составила 6,32%, не изменившись по сравнению с показателем за первую декаду месяца. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в четверг Банком России.
Минимальное за всю историю наблюдений ЦБ (с середины 2009 года) значение показателя было зафиксировано в первой декаде июня текущего года — 6,05%.
На пиковой отметке 15,635% максимальная ставка топ-10 банков по рублевым вкладам находилась в конце декабря 2014 года — после резкого повышения Центробанком ключевой ставки (сразу на 6,5 п. п., до 17% годовых) для стабилизации ситуации на валютном рынке.
Напомним, с 26 марта текущего года ключевая ставка Банка России снижена на 0,25 п. п., до 7,25% годовых. На последнем заседании 27 июля Центробанк сохранил ключевую ставку на этом уровне.
Продуктовый виджет
В десятку банков с наибольшим объемом рублевых вкладов населения входят Сбербанк, Совкомбанк, ВТБ, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Бинбанк, Альфа-Банк, банк «ФК Открытие», Промсвязьбанк и Россельхозбанк.
Объектом особого внимания ЦБ являются случаи превышения кредитными организациями максимальной ставки топ-10 банков более чем на 2 п. п. (в период с конца декабря 2014 года по конец ноября 2017-го допускалось превышение на более существенную величину — 3,5 п. п.).
Кроме того, ЦБ рассчитывает среднее значение максимальных ставок банков, привлекающих две трети средств населения, — базовый уровень доходности вкладов (см. значения, установленные на август). К этому уровню с середины 2015 года привязан размер взносов в фонд страхования вкладов.
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