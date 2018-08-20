Иностранцы спешат воспользоваться падением турецкой лиры

Как пишет Delano.lu, резкое падение турецкой лиры привело к росту числа запросов на дома и квартиры со стороны иностранцев, желающих воспользоваться появившимися скидками. Так, если в августе 2017-го за британский фунт давали 4,5 лиры, то к середине июня уже 6,3, а к середине августа — 9 лир. Это означает, что недвижимость в Турции для тех, кто расплачивается фунтами, подешевела почти в два раза. Как сообщают турецкие профессионалы рынка недвижимости, на неделе с 13 по 19 августа оказались полностью выкупленными все авиарейсы с Ближнего Востока в Стамбул, поскольку выходцы из соответствующих стран спешили воспользоваться выгодными предложениями. И даже турки, живущие в Германии, захотели использовать кризис, чтобы пополнить свой портфель недвижимости. Агенты, которые занимаются продажей недвижимости на южных курортах Бодрум и Мармарис, рассказывают об огромном скачке интереса к местным квартирам. «Прямо сейчас это рынок покупателя, и покупатели ринулись на рынок недвижимости так, как будто местное жилье может выйти из моды, — говорит представитель портала PropertyTurkey.com Камерон Деггин. — Обычно нам приходит 50 запросов в день и 2500 просмотров сайта, но за последние несколько дней эти показатели удвоились».

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