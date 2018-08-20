Владбизнесбанк обновил линейку кредитов для бизнеса

Владбизнесбанк изменил линейку кредитных программ для малого и среднего бизнеса.

Программа «Бизнес-Целевой» предназначена для финансирования приобретения основных средств, денежные средства можно привлечь в сумме до 30 млн рублей с обязательным внесением первоначального взноса от 15%. Минимальные ставки по программе начинаются от 10,9% годовых и зависят от суммы кредита: 0,5 млн—5 млн рублей — от 12,9% годовых, 5 млн—20 млн рублей — от 11,9% годовых и свыше 20 млн рублей — от 10,9% годовых. Так же программой предусмотрено страхование залога, при отказе ставка повышается на 1 процентный пункт.

Кредит «Бизнес-Оборот» можно привлечь под ставку от 10,8% годовых в сумме до 60 млн рублей, но не более трех среднемесячных оборотов компании за последний год. Финансирование предоставляется на срок до двух лет траншами по 90, 180, 270, 360 дней.

Продуктовый виджет

Денежные средства для приобретения или строительства недвижимости можно привлечь по программе «Бизнес-недвижимость» под ставку от 10,5% годовых на срок до десяти лет в сумме до 50 млн рублей с обязательным внесением первоначального взноса в размере от 15%.

Кредит «Бизнес-Рефинансирование» можно получить для погашения кредитов в сторонних банках, окончательная ставка зависит от суммы кредита и начинается от 9,9% годовых. Максимальная сумма финансирования — 30 млн рублей, на срок до пяти лет.