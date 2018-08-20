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Сумма среднего чека за месяц упала на 3,3% в магазинах России
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Сумма среднего чека за месяц упала на 3,3% в магазинах России 

ИД «Собеседник» 48 минут назад
Аналитики холдинга «Ромир» установили, что россияне четыре месяца подряд сокращают траты во время походов в магазины.
На сайте холдинга сообщается, что в июле текущего года сумма среднего чека опустилась до 496 рублей, снизившись сразу на 3,3% по сравнению с июнем. Это минимальный показатель с марта 2016 года.
По данным экспертов, сумма среднего чека сокращается четвёртый месяц подряд почти во всех федеральных округах России. Этот показатель вырос только на Северном Кавказе. Там за одну покупку в магазине граждане стали тратить сразу на 92 рублей (на 15%) больше.
В Москве сумма среднего чека снизилась на 1,2% (до 677 рублей), а в Петербурге — на 7% (до 636 рублей).
«Среди разных типов торговых точек увеличить средний чек удалось только магазинам традиционной торговли. Правда, рост составил минимальные 4 рубля, до 236 рублей (+1,7%). В остальных торговых точках показатели упали, более других — в гипермаркетах, где средний чек составил в июле 741 рубль (падение на 9%). Средний чек супермаркетов составил 347 рублей (снижение на 4,8%), дискаунтеров — 340 рублей (снижение на 3,4%)», — рассказали в «Ромире».
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