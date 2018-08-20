Ещё
ЦБ: средняя стоимость ОСАГО могла снизиться из-за мошенничества
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.21
$
67.44
76.71
77.00
Прогноз
27.08 – 03.09
$
65.50
74.30
Индексы и котировки Brent
71.99
+0.04 Золото
1186.30
+0.05 РТС
1065.81
–0.14
Динамика валют
EUR / USD
20.08
1.1423
–0.0131
06.08
1.1554
19.08
14.08
09.08

ЦБ: средняя стоимость ОСАГО могла снизиться из-за мошенничества 

Rambler News Service 44 минуты назад
Фото: ГТРК Новосибирск
Средняя страховая премия по полисам ОСАГО в I квартале 2018 года сократилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3,4% и составила 5,8 тыс. рублей, это может быть связано с искажением данных о страхователях при оформлении электронных полисов ОСАГО для получения более низкого коэффициента, следует из «Обзора ключевых показателей деятельности страховщиков по итогам I квартала 2018 года», подготовленного ЦБ.
«Средняя страховая премия по ОСАГО сократилась на 3,4%, до 5,8 тыс. руб. за I кв. 2018 года. Отмечается еще большее сокращение средней премии по договорам ОСАГО, заключенным с физическими лицами (-4,4%, до 5,6 тыс. руб.). На снижение средней страховой премии могла повлиять мошенническая деятельность при оформлении е-ОСАГО, нацеленная на искажение данных о страхователе для получения более низкого коэффициента», — говорится в обзоре.
ЦБ сообщил, что взносы взносы по ОСАГО за I квартал 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократились на 4,6% и составили 46 млрд рублей. При этом регулятор отметил рост доли электронного ОСАГО от совокупных взносов по обязательному автострахованию, которая увеличилась на 19,4 п.п. за год и составила 25,6%. В ЦБ объяснили это введением законодательной обязанности страховщиков заключать договоры электронного ОСАГО с января 2017 года.
Rambler News Service: последние новости
Чистый убыток холдинга РБК в первом полугодии составил 1,6 млрд руб. против прибыли годом ранее Рубль снизился к доллару и евро на открытии торгов Правительство выделит 5 млрд рублей на закупки вертолетов
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам предложили увеличить отпуск
Крымская недвижимость добралась до Москвы8
Украина оказалась на краю пропасти из-за горячей воды285
США захотели большего ущерба для России1
Кризис в Турции: что будет с российскими туристами
Видео
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
00:43
Украинцы устроили массовый «побег» в Россию
Экономика
01:14
Опубликован законопроект о санкциях против России
Экономика
14:13
В Совфеде обрадовали российских женщин
Экономика Другое
05:38
«Россия готова»: США введут санкции против «СП — 2»
Экономика Статьи
03:13
«Выкручивание рук не остановит российский газопровод»
Экономика Рынки
28:44
Кризис в Турции: что будет с российскими туристами
Личный счет Рынки
06:55
«Что я буду платить в бюджет деньги, их все равно украдут»
Статьи Экономика
10:33
Германия не смогла отказаться от «Северного потока-2»
Экономика В мире
00:58
Крым лишился Visa и MasterCard
Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение