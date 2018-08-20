ЦБ: средняя стоимость ОСАГО могла снизиться из-за мошенничества

Средняя страховая премия по полисам ОСАГО в I квартале 2018 года сократилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3,4% и составила 5,8 тыс. рублей, это может быть связано с искажением данных о страхователях при оформлении электронных полисов ОСАГО для получения более низкого коэффициента, следует из «Обзора ключевых показателей деятельности страховщиков по итогам I квартала 2018 года», подготовленного ЦБ

«Средняя страховая премия по ОСАГО сократилась на 3,4%, до 5,8 тыс. руб. за I кв. 2018 года. Отмечается еще большее сокращение средней премии по договорам ОСАГО, заключенным с физическими лицами (-4,4%, до 5,6 тыс. руб.). На снижение средней страховой премии могла повлиять мошенническая деятельность при оформлении е-ОСАГО, нацеленная на искажение данных о страхователе для получения более низкого коэффициента», — говорится в обзоре.

ЦБ сообщил, что взносы взносы по ОСАГО за I квартал 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократились на 4,6% и составили 46 млрд рублей. При этом регулятор отметил рост доли электронного ОСАГО от совокупных взносов по обязательному автострахованию, которая увеличилась на 19,4 п.п. за год и составила 25,6%. В ЦБ объяснили это введением законодательной обязанности страховщиков заключать договоры электронного ОСАГО с января 2017 года.