Банки РФ в I полугодии нарастили объем кредитования пенсионеров почти в 1,5 раза

МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Российские банки в первом полугодии 2018 года нарастили объем кредитования пенсионеров почти в полтора раза, до 212,75 миллиарда рублей, следует из пресс-релиза Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

"В первом полугодии 2018 года российские банки выдали заемщикам старше 60 лет 1,91 миллиона кредитов на общую сумму 212,75 миллиарда рублей. Количество новых кредитов пенсионерам выросло на 11%, а сумма выдач увеличилась на 45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", — говорится в сообщении.

Доля пенсионеров среди всех новых заемщиков снизилась с 11,4% до 10,9%. При этом уровень одобрения кредитов, напротив, вырос с 62,5% в первом полугодии 2017 года до 69%. Количество новых выдач кредитных карт заемщикам старше 60 лет выросло за год в 1,7 раза, а объемы выросли втрое. Банки выдали пенсионерам 597,34 тысячи кредитных карт с общим лимитом свыше 36,38 миллиарда рублей. Средний одобренный лимит по карте вырос с 35 до 61 тысячи рублей. Доля пенсионеров среди всех заемщиков, получивших кредитные карты, выросла с 10,6% до 11,6%.

В первом полугодии банки выдали пенсионерам 14,48 тысячи ипотечных кредитов на общую сумму 20,64 миллиарда рублей. Количество таких кредитов выросло в 1,6 раза, а объемы — в 1,7 раза. Доля пенсионеров среди всех заемщиков, получивших ипотеку, за год выросла с 2,4% до 2,5%. В первом полугодии было одобрено 81,2% заявок на ипотечные кредиты от граждан старше 60 лет, год назад — 63,6%.

Количество новых выдач автокредитов пенсионерам выросло на 13%, а объемы — на 33%. Банки выдали этой категории заемщиков 12,83 тысячи автокредитов на общую сумму 8,9 миллиарда рублей. Доля пенсионеров среди всех заемщиков, получивших автокредит, за год снизилась с 5,8% до 5,4%. В первом полугодии было одобрено 60,5% заявок на автокредиты от граждан старше 60 лет, год назад — 43,7%.

В сегменте кредитов наличными число новых выдач пенсионерам снизилось на 1%, а объемы выросли на 28%. Банки выдали пенсионерам 1,19 миллиона кредитов наличными на общую сумму 146,15 миллиарда рублей. Доля пенсионеров среди всех заемщиков, получивших кредит наличными, за год снизилась с 12,8% до 11,4%. Было одобрено 63,8% заявок на кредиты наличными от граждан старше 60 лет, год назад — 64,2%. В целом на 1 июля открытые кредиты имели 8,28 миллиона российских пенсионеров, а их общая задолженность перед банками составила 885,99 миллиарда рублей. При этом 59% заемщиков старше 60 лет имеют один открытый кредит, 22% — два, 10% — три, 5% — четыре и 4% — пять и более кредитов. В среднем каждый заемщик старше 60 лет должен банку 106 тысяч рублей.