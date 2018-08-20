Псковская область заняла 22 место по стоимости минимального набора продуктов 

Псковская область по итогам первого полугодия заняла 22 место среди регионов России по стоимости минимального набора продуктов — такие данные приводит Росстат. Средняя стоимость минимального набора продуктов в регионе составила 4 393,5 рубля, это на 8 процентов выше, чем в среднем по России. Самые дорогие минимальные наборы продуков — в Чукотском автономном округе (10 003,7 рубля), Магаданской области (6 872,3 рубля) и Якутии (6 428,1 рубля). Самый дешёвый — в Саратовской области (3 338 рублей). Чтобы оперативно следить за самыми важными новостями, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Яндекс. Дзен», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».