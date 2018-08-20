Ещё
Псковская область заняла 22 место по стоимости минимального набора продуктов
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.07
$
67.40
76.52
76.85
Прогноз
27.08 – 03.09
$
67.60
76.59
Индексы и котировки Brent
72.13
+0.03 Золото
1188.02
–0.02 РТС
1065.33
–0.11
Динамика валют
EUR / USD
20.08
1.1412
–0.0142
06.08
1.1554
19.08
14.08
09.08

Псковская область заняла 22 место по стоимости минимального набора продуктов 

Псковская губерния 15 минут назад
Псковская область по итогам первого полугодия заняла 22 место среди регионов России по стоимости минимального набора продуктов — такие данные приводит Росстат. Средняя стоимость минимального набора продуктов в регионе составила 4 393,5 рубля, это на 8 процентов выше, чем в среднем по России. Самые дорогие минимальные наборы продуков — в Чукотском автономном округе (10 003,7 рубля), Магаданской области (6 872,3 рубля) и Якутии (6 428,1 рубля). Самый дешёвый — в Саратовской области (3 338 рублей). Чтобы оперативно следить за самыми важными новостями, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Яндекс. Дзен», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».
Псковская губерния: последние новости
Капремонт асфальта на МАПП Убылинка в Псковской области будет стоить около 9 млн рублей Школу в Дно построит петербургский «Еврогазстрой» В Пыталовском районе по иску прокуратуры выплачены средства материнского капитала
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
За просмотр порно начнут платить80
Бомба под доходы россиян: что разгонит цены
Кризис в Турции: что будет с российскими туристами101
Украина оказалась на краю пропасти из-за горячей воды281
Правительство нашло способ потратить триллионы5
Видео
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
00:43
Украинцы устроили массовый «побег» в Россию
Экономика
01:14
Опубликован законопроект о санкциях против России
Экономика
14:13
В Совфеде обрадовали российских женщин
Экономика Другое
05:38
«Россия готова»: США введут санкции против «СП — 2»
Экономика Статьи
03:13
«Выкручивание рук не остановит российский газопровод»
Экономика Рынки
28:44
Кризис в Турции: что будет с российскими туристами
Личный счет Рынки
06:55
«Что я буду платить в бюджет деньги, их все равно украдут»
Статьи Экономика
10:33
Германия не смогла отказаться от «Северного потока-2»
Экономика В мире
00:58
Крым лишился Visa и MasterCard
Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение