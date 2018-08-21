Официальный курс доллара потерял менее копейки, евро — вырос на 63

Официальный курс доллара, установленный на 22 августа, понизился на 0,24 копейки, составив 67,1783 рубля (67,1807 рубля на 21 августа). Курс евро вырос на 62,87 копейки до 77,3491 рубля (с 76,7204 рубля на 21 августа).

Продуктовый виджет