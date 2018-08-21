Ещё
Официальный курс доллара потерял менее копейки, евро — вырос на 63
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.27
$
67.44
77.45
77.60
Прогноз
27.08 – 03.09
$
65.95
75.12
Индексы и котировки Brent
72.20
–0.14 Золото
1195.23
+0.00 РТС
1061.61
–0.25
Динамика валют
EUR / USD
21.08
1.1519
–0.0080
07.08
1.1599
20.08
15.08
10.08

Официальный курс доллара потерял менее копейки, евро — вырос на 63 

Банки.ру 19 минут назад
Официальный курс доллара, установленный на 22 августа, понизился на 0,24 копейки, составив 67,1783 рубля (67,1807 рубля на 21 августа). Курс евро вырос на 62,87 копейки до 77,3491 рубля (с 76,7204 рубля на 21 августа).
Продуктовый виджет
Банки.ру: последние новости
Чистая прибыль Райффайзенбанка составила 17,4 млрд рублей Джей энд Ти Банк предлагает рефинансирование ипотеки для дольщиков Urban Group НБКИ: средний размер автокредита в первом полугодии вырос на 10%
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ЦБ перестал бояться за будущее рубля41
Американцы оставят Россию без газа477
Дан прогноз по дальнейшей судьбе рубля140
Россиянин нашел способ накупить жилья за счет государства79
ФРС США поможет рублю укрепиться
Видео
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
00:43
Украинцы устроили массовый «побег» в Россию
Экономика
01:14
Опубликован законопроект о санкциях против России
Экономика
14:13
В Совфеде обрадовали российских женщин
Экономика Другое
05:38
«Россия готова»: США введут санкции против «СП — 2»
Экономика Статьи
01:00
ЦБ перестал бояться за будущее рубля
Экономика
04:58
Американцы оставят Россию без газа
Экономика Статьи
03:13
«Выкручивание рук не остановит российский газопровод»
Экономика Рынки
28:44
Кризис в Турции: что будет с российскими туристами
Личный счет Рынки
06:55
«Что я буду платить в бюджет деньги, их все равно украдут»
Статьи Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение