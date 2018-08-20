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Официальный курс доллара повысился на 31 копейку, евро — на 54
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Официальный курс доллара повысился на 31 копейку, евро — на 54
Банки.ру
8 минут назад
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Официальный курс доллара, установленный на 21 августа, повысился на 30,5 копейки, составив 67,1807 рубля (66,8757 рубля на 20 августа). Курс евро вырос на 53,56 копейки до 76,7204 рубля (с 76,1848 рубля на 20 августа).
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