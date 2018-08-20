Банк «Открытие» снизил ставки по ипотеке до 8,5% годовых

Банк «Открытие» снизил процентные ставки по всем программам ипотечного кредитования. Снижение ставок составило до 0,5% по программам «Квартира», «Новостройка», «Рефинансирование», «Квартира + Материнский капитал», «Новостройка + Материнский капитал», «Военная ипотека».

Кроме того, всем клиентам, которые пожелают приобрести недвижимость у ключевых партнеров банка, будет доступна специальная промо-ставка 8,5% годовых без ограничений по условиям кредитования.

Теперь для приобретения квартиры на вторичном рынке и в строящемся доме, а также рефинансирования своего кредита, можно воспользоваться ставкой от 8,7% годовых без комиссий. В рамках программы «Военная ипотека» ставка составит от 8,8% годовых. Минимальный первоначальный взнос должен составить не менее 10% от стоимости приобретаемой квартиры для клиентов, получающих заработную плату на счета в банке «Открытие», и не менее 15% в иных случаях. Кредиты предоставляются на сумму от 500 тысяч до 30 млн рублей, сроком до 30 лет.

Банк «Открытие» предлагает программы кредитования на приобретение готовых и строящихся квартир, ипотеку с использованием средств материнского капитала, а также рефинансирование ипотечных кредитов.