Ещё
Банк «Открытие» снизил ставки по ипотеке до 8,5% годовых
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.10
$
67.40
76.66
76.90
Прогноз
27.08 – 03.09
$
67.60
76.59
Индексы и котировки Brent
72.19
+0.33 Золото
1186.67
–0.06 РТС
1065.33
–0.11
Динамика валют
EUR / USD
20.08
1.1415
–0.0139
06.08
1.1554
19.08
14.08
09.08

Банк «Открытие» снизил ставки по ипотеке до 8,5% годовых 

АСН-Инфо 1 час назад
Фото: АСН-Инфо
Банк «Открытие» снизил процентные ставки по всем программам ипотечного кредитования. Снижение ставок составило до 0,5% по программам «Квартира», «Новостройка», «Рефинансирование», «Квартира + Материнский капитал», «Новостройка + Материнский капитал», «Военная ипотека».
Кроме того, всем клиентам, которые пожелают приобрести недвижимость у ключевых партнеров банка, будет доступна специальная промо-ставка 8,5% годовых без ограничений по условиям кредитования.
Теперь для приобретения квартиры на вторичном рынке и в строящемся доме, а также рефинансирования своего кредита, можно воспользоваться ставкой от 8,7% годовых без комиссий. В рамках программы «Военная ипотека» ставка составит от 8,8% годовых. Минимальный первоначальный взнос должен составить не менее 10% от стоимости приобретаемой квартиры для клиентов, получающих заработную плату на счета в банке «Открытие», и не менее 15% в иных случаях. Кредиты предоставляются на сумму от 500 тысяч до 30 млн рублей, сроком до 30 лет.
Банк «Открытие» предлагает программы кредитования на приобретение готовых и строящихся квартир, ипотеку с использованием средств материнского капитала, а также рефинансирование ипотечных кредитов.
АСН-Инфо: последние новости
Скорректирован порядок внесения изменений в разрешение на строительство Объем проблемного строительства в России превысил 13 млн кв. м К 2024 году ипотечные ставки опустятся ниже уровня 8% годовых
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кризис в Турции: что будет с российскими туристами101
Украина оказалась на краю пропасти из-за горячей воды283
За просмотр порно начнут платить81
В банковском секторе ожидаются новые слияния и поглощения
Украинцы устроили массовый «побег» в Россию383
Видео
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
00:43
Украинцы устроили массовый «побег» в Россию
Экономика
01:14
Опубликован законопроект о санкциях против России
Экономика
14:13
В Совфеде обрадовали российских женщин
Экономика Другое
05:38
«Россия готова»: США введут санкции против «СП — 2»
Экономика Статьи
03:13
«Выкручивание рук не остановит российский газопровод»
Экономика Рынки
28:44
Кризис в Турции: что будет с российскими туристами
Личный счет Рынки
06:55
«Что я буду платить в бюджет деньги, их все равно украдут»
Статьи Экономика
10:33
Германия не смогла отказаться от «Северного потока-2»
Экономика В мире
00:58
Крым лишился Visa и MasterCard
Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение