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«Прайм»: Оптовые цены на моторное топливо в РФ за неделю изменились незначительно
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«Прайм»: Оптовые цены на моторное топливо в РФ за неделю изменились незначительно 

Прайм 51 минуту назад
МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Оптовые цены на моторное топливо в РФ с 13 по 17 августа изменились незначительно, нащупав дно после продолжительного снижения, следует из данных агентства «Прайм».
Эксперты считают, что экстренные меры, принятые правительство и регуляторами, исчерпали себя.
Оптовые партии бензина 95 Класс 5 на прошлой неделе выросли на 154 рубля за тонну — до 50,900 тысячи рублей за тонну.
Оптовая цена на бензин 92 Класс 5 за указанный период практически не изменилась, составив 48,598 тысячи рублей за тонну — на 9 рублей меньше, чем неделей ранее.
Оптовая цена на дизельное топливо летнее Класс 5 в течение прошлой недели снизилась на 161 рубль — до 49,624 тысячи рублей за тонну.
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