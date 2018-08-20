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Сборы в бюджет Москвы по упрощенной системе налогообложения за полгода выросли в 1,3 раза
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Сборы в бюджет Москвы по упрощенной системе налогообложения за полгода выросли в 1,3 раза 

ТАСС 34 минуты назад
Фото: Вечерняя Москва
МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Бюджет Москвы за счет поступления налогов по упрощенной системе налогообложения в первом полугодии 2018 года пополнился на 48,4 млрд рублей, что 1,3 раза больше, чем за аналогичный период 2017 года.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента экономической политики и развития со ссылкой на слова заммэра Москвы Натальи Сергуниной.
"Поступления в бюджет Москвы от упрощенной системы налогообложения в первом полугодии 2018-го составили 48,4 млрд рублей. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года рост в 1,3 раза", — передаются в сообщении слова Сергуниной.
Как отметила заммэра, такое увеличение налоговых доходов «с упрощенки» связано с активным развитием индивидуального предпринимательства в Москве. Общее количество ИП в столице, в том числе использующих упрощенную систему налогообложения, с июня прошлого года увеличилось на 11,2%, превысив 300 тыс.
Налоговые ставки «на упрощенке» значительно ниже, чем налоговые ставки общей системы налогообложения. Так, на доходы налоговая ставка по этой системе составляет всего 6%, а с 2016 года регионы получили право снижать налоговую ставку на доходы «по упрощенке» до 1%.
Доходы Москвы
По состоянию на 1 августа 2018 года объем поступивших доходов в бюджет Москвы составил 1372,7 млрд рублей. Среди них поступления от налоговых доходов в городской бюджет в размере 1208,6 млрд рублей, что составляет 88% от общего объема доходов. Прирост налоговых доходов за семь месяцев 2018 года составил 10,7% или 117,0 млрд рублей к аналогичному периоду 2017 года.
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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