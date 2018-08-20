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Калининградская область получила 18 млн рублей на поддержку аграриев
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Калининградская область получила 18 млн рублей на поддержку аграриев 

Клопс.Ru 1 час назад
Власти России выделили Калининградской области более 18 млн рублей на поддержку аграрного сектора. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.
Деньги уже перечислены. В ближайшее время их получат сельхозпроизводители. Всего поддержка оказана 79 регионам.
"Из областного бюджета на софинансирование расходных обязательств федерального бюджета, связанных с оказанием несвязанной поддержки в области растениеводства, выделены средства в сумме 5,4 миллиона рублей. Итого по данному направлению государственная поддержка составит более 23 миллионов рублей", — добавили в пресс-службе регионального правительства.
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