Калининградская область получила 18 млн рублей на поддержку аграриев

Власти России выделили Калининградской области более 18 млн рублей на поддержку аграрного сектора. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

Деньги уже перечислены. В ближайшее время их получат сельхозпроизводители. Всего поддержка оказана 79 регионам.

"Из областного бюджета на софинансирование расходных обязательств федерального бюджета, связанных с оказанием несвязанной поддержки в области растениеводства, выделены средства в сумме 5,4 миллиона рублей. Итого по данному направлению государственная поддержка составит более 23 миллионов рублей", — добавили в пресс-службе регионального правительства.