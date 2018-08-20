ЦБ: темп прироста страховых премий в I квартале ускорился почти в четыре раза

Темп прироста страховых премий в I квартале 2018 года ускорился почти в четыре раза по сравнению с аналогичным показателем 2017 года и составил 19,3%. Об этом сообщается в опубликованном Центробанком Обзоре ключевых показателей деятельности страховщиков.

Прибыль страховщиков выросла до 52,9 млрд рублей за I квартал 2018 года. «Темпы прироста прибыли, опережающие рост капитала, привели к повышению рентабельности капитала страховщиков до 25,3% (+9,3 п.п. за год)», — отмечает регулятор

«Сокращение выплат и высокие темпы прироста взносов способствовали снижению убыточности страховщиков», — добавил ЦБ.

Продуктовый виджет

Количество субъектов страхового дела за I квартал 2018 года сократилось на пять единиц, до 304. Страховой рынок покинули четыре страховые организации: три — из-за нарушения законодательства и одна отказалась от лицензии добровольно. Так, на конец I квартала их осталось 223. По итогам квартала доля топ-20 страховых организаций по собранным страховым премиям составила 80,7%.

Страховой рынок вырос в основном за счет добровольных видов страхования, взносы по которым увеличились на 22,2% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. По обязательным видам страхования взносы выросли лишь на 6,1% по сравнению с прошлым годом.

Объем страховых взносов, собранных за отчетный период, достиг 377,4 млрд рублей.

Страхование жизни демонстрирует максимальный среди основных видов страхования прирост взносов — 54,1% в I квартале 2018 года. Страхование жизни с участием страхователя в инвестиционном доходе страховщика также укрепило позиции: на него приходится 72,1% взносов в сегменте. Взносы в сегменте страхования прочего имущества юридических лиц в 2018 году выросли на 33,1% за I квартал, при этом за I квартал 2017 года значения были отрицательными. Также выросли взносы в сегменте страхования от несчастных случаев и болезней: в I квартале 2018 года они выросли на 28,8%, в том числе за счет увеличения рынка кредитования физических лиц.