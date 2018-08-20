Кабмин выделил 5 млрд рублей на покупку 31 вертолета для региональных и местных перевозок

"В целях пополнения парка воздушных судов российских авиакомпаний подписанным постановлением принято решение предоставить в 2018 году ПАО «Государственная транспортная лизинговая компания» субсидию из федерального бюджета в размере 5 млрд рублей в качестве софинансирования для приобретения вертолетов производства АО «Вертолеты России» , — говорится в сообщении.

Средства на эти цели предусмотрены в федеральном бюджете в рамках подпрограммы «Гражданская авиация и аэронавигационное обслуживание» государственной программы «Развитие транспортной системы». Выделенная субсидия вместе с внебюджетными средствами в размере 7 млрд рублей будет направлена на закупку 31 вертолета, в том числе 24 вертолетов Ми-8 общей стоимостью 10,3 млрд рублей и семи вертолетов «Ансат» общей стоимостью 1,7 млрд рублей. Они будут переданы в лизинг российским авиакомпаниям, осуществляющим перевозки на региональных и местных линиях. «Господдержка направлена на стимулирование продаж воздушных судов малой авиации отечественного производства, развитие рынка услуг малой авиации, повышение транспортной доступности отдаленных регионов России», — говорится в сообщении на сайте правительства.