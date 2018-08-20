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Кабмин выделил 5 млрд рублей на покупку 31 вертолета для региональных и местных перевозок
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Кабмин выделил 5 млрд рублей на покупку 31 вертолета для региональных и местных перевозок 

ТАСС 38 минут назад
МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Правительство России выделило ПАО «Государственная транспортная лизинговая компания» субсидию из федерального бюджета в размере 5 млрд рублей для приобретения 31 вертолета для региональных и местных перевозок. Об этом сообщает официальный сайт кабмина.
"В целях пополнения парка воздушных судов российских авиакомпаний подписанным постановлением принято решение предоставить в 2018 году ПАО «Государственная транспортная лизинговая компания» субсидию из федерального бюджета в размере 5 млрд рублей в качестве софинансирования для приобретения вертолетов производства АО «Вертолеты России», — говорится в сообщении.
Средства на эти цели предусмотрены в федеральном бюджете в рамках подпрограммы «Гражданская авиация и аэронавигационное обслуживание» государственной программы «Развитие транспортной системы». Выделенная субсидия вместе с внебюджетными средствами в размере 7 млрд рублей будет направлена на закупку 31 вертолета, в том числе 24 вертолетов Ми-8 общей стоимостью 10,3 млрд рублей и семи вертолетов «Ансат» общей стоимостью 1,7 млрд рублей. Они будут переданы в лизинг российским авиакомпаниям, осуществляющим перевозки на региональных и местных линиях. «Господдержка направлена на стимулирование продаж воздушных судов малой авиации отечественного производства, развитие рынка услуг малой авиации, повышение транспортной доступности отдаленных регионов России», — говорится в сообщении на сайте правительства.
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