Ещё
H&M выведет на рынок РФ новый бренд до конца года
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.10
$
67.40
76.66
76.90
Прогноз
27.08 – 03.09
$
67.60
76.59
Индексы и котировки Brent
72.19
+0.33 Золото
1186.67
–0.06 РТС
1065.33
–0.11
Динамика валют
EUR / USD
20.08
1.1420
–0.0134
06.08
1.1554
19.08
14.08
09.08

H&M выведет на рынок РФ новый бренд до конца года 

Sostav.ru 39 минут назад
Фото: Sostav.ru
Depositphotos
Шведская компания H&M откроет первый в России магазин бренда COS до конца года. Магазин откроется в торговом центре «Афимолл» в «Москва-Сити», сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники на рынке недвижимости.
В течение пяти лет компания изучала возможность выхода на российский рынок, но ее останавливали проблемы с подбором помещения и сложная экономическая ситуация. Эксперты считают, что бренды почти не рассматривают отечественный рынок как перспективный. Поэтому открытие магазина одежды COS — знаковый момент. Напомним, сейчас H&M пытается преодолеть один из крупнейших в своей истории спадов продаж: за 71-летнюю историю компании они падают уже 10 кварталов подряд. Ритейлер уже несколько раз снижал цены на свою продукцию, чтобы избавиться от запасов непроданных товаров объемом порядка $ 4 млрд
Sostav.ru: последние новости
В России вступили в силу единые минимальные цены на водку Дома для дольщиков Urban Group достроят в этом году «Ромир»: средний чек покупок россиян достиг минимума за 2 года
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кризис в Турции: что будет с российскими туристами101
Украина оказалась на краю пропасти из-за горячей воды283
За просмотр порно начнут платить80
В банковском секторе ожидаются новые слияния и поглощения
Украинцы устроили массовый «побег» в Россию383
Видео
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
00:43
Украинцы устроили массовый «побег» в Россию
Экономика
01:14
Опубликован законопроект о санкциях против России
Экономика
14:13
В Совфеде обрадовали российских женщин
Экономика Другое
05:38
«Россия готова»: США введут санкции против «СП — 2»
Экономика Статьи
03:13
«Выкручивание рук не остановит российский газопровод»
Экономика Рынки
28:44
Кризис в Турции: что будет с российскими туристами
Личный счет Рынки
06:55
«Что я буду платить в бюджет деньги, их все равно украдут»
Статьи Экономика
10:33
Германия не смогла отказаться от «Северного потока-2»
Экономика В мире
00:58
Крым лишился Visa и MasterCard
Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение