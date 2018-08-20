H&M выведет на рынок РФ новый бренд до конца года

Depositphotos

Шведская компания H&M откроет первый в России магазин бренда COS до конца года. Магазин откроется в торговом центре «Афимолл» в «Москва-Сити», сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники на рынке недвижимости.

В течение пяти лет компания изучала возможность выхода на российский рынок, но ее останавливали проблемы с подбором помещения и сложная экономическая ситуация. Эксперты считают, что бренды почти не рассматривают отечественный рынок как перспективный. Поэтому открытие магазина одежды COS — знаковый момент. Напомним, сейчас H&M пытается преодолеть один из крупнейших в своей истории спадов продаж: за 71-летнюю историю компании они падают уже 10 кварталов подряд. Ритейлер уже несколько раз снижал цены на свою продукцию, чтобы избавиться от запасов непроданных товаров объемом порядка $ 4 млрд