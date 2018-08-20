Правительство выделит 5 млрд рублей на закупки вертолетов

Отмечается, что средства на эти цели предусмотрены в федеральном бюджете в рамках подпрограммы «Гражданская авиация и аэронавигационное обслуживание» госпрограммы «Развитие транспортной системы».

Выделенные средства, а также внебюджетные средства в размере 7 млрд рублей, будут направлены на закупку 31 вертолета — 24 вертолетов Ми-8 общей стоимостью 10,3 млрд рублей и 7 вертолетов «Ансат» общей стоимостью 1,7 млрд рублей.

«Господдержка направлена на стимулирование продаж воздушных судов малой авиации отечественного производства, развитие рынка услуг малой авиации, повышение транспортной доступности отдалённых регионов России», — говорится в пояснительной записке к документу.