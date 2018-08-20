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Правительство выделит 5 млрд рублей на закупки вертолетов
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Правительство выделит 5 млрд рублей на закупки вертолетов 

Rambler News Service 29 минут назад
Правительство России предоставит в 2018 году субсидию из федерального бюджета Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) в размере 5 млрд рублей в качестве софинансирования для приобретения вертолетов производства АО «Вертолеты России» с целью их последующей передачи в лизинг российским авиакомпаниям, которые осуществляют перевозки на региональных и местных авиалиниях. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.
Отмечается, что средства на эти цели предусмотрены в федеральном бюджете в рамках подпрограммы «Гражданская авиация и аэронавигационное обслуживание» госпрограммы «Развитие транспортной системы».
Выделенные средства, а также внебюджетные средства в размере 7 млрд рублей, будут направлены на закупку 31 вертолета — 24 вертолетов Ми-8 общей стоимостью 10,3 млрд рублей и 7 вертолетов «Ансат» общей стоимостью 1,7 млрд рублей.
«Господдержка направлена на стимулирование продаж воздушных судов малой авиации отечественного производства, развитие рынка услуг малой авиации, повышение транспортной доступности отдалённых регионов России», — говорится в пояснительной записке к документу.
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