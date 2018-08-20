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Налоги от «упрощенки» принесли городскому бюджету более 48 миллиардов рублей с начала года
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Налоги от «упрощенки» принесли городскому бюджету более 48 миллиардов рублей с начала года 

Москва24 23 минуты назад
Фото: Москва24
За полгода налоги от «упрощенки» дали московскому бюджету более 48 миллиардов рублей. Об этом сообщила заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина.
"Поступления в бюджет Москвы от упрощенной системы налогообложения в первом полугодии 2018-го составили 48,4 миллиарда рублей. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года этот показатель вырос в 1,3 раза", — сказала она.
Вице-мэр отметила, что увеличение налоговых доходов отчасти связано с развитием индивидуального предпринимательства в столице. При этом число предпринимателей, работающих по упрощенной системе налогообложения также увеличивается.
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