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Продажи жилья на Балеарских островах падают второй месяц подряд
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Продажи жилья на Балеарских островах падают второй месяц подряд 

Prian.ru 9 минут назад
Фото: Prian.ru
Марк Стаклин из Spanish Property Insight отметил, что рынок жилья на Балеарских островах значительно вырос с момента его падения в 2013 году и является одним из самых сильных в последние годы с точки зрения продаж и роста цен на жилье. По словам специалиста, с 2013 года количество сделок составляло чуть меньше 8 000 в год, а в 2017 году достигло 15 516, сообщает PropertyWire.
Стаклин отмечает, что падение числа сделок было неизбежным, особенно с учетом ограничений предложения из-за нехватки земель под застройку. Кроме того, разбивка цифр показывает, что продажи увеличились более чем на 10% за семь из последних 12 месяцев и, возможно, сокращение сделок в отдельные месяцы связано с увеличением праздничных и выходных дней.
Директор по продажам и маркетингу Taylor Wimpey España Марк Притчард также считает, что падение продаж связано с дефицитом недвижимости, а не с отсутствием спроса со стороны покупателей. Фирма также обнаружила, что спрос на новостройки вырос в других областях, в первую очередь на Майорке, где покупатели могут подолгу ждать подходящего объекта.
Хотя управляющий отделом недвижимости In Mallorca Аластеир Кайнлоч считает, что продажи снизились из-за слишком высоких цен. Есть и специалисты, которые полагают, что падение касается преимущественно рынка квартир, поскольку часть инвесторов использовали их в качестве арендных, а правительство наложило ограничения на краткосрочную сдачу жилья и обязало получать лицензии. Теперь даже испанцы всё реже покупают жильё, чтобы сдавать туристам.
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