Самарский филиал розничного бизнеса ВТБ возглавил Максим Папков

Под руководством Максима Папкова банку удалось достичь серьезных результатов на розничном рынке региона, в том числе в рамках реализации зарплатных проектов. Портфель зарплатных карт ВТБ в Тольятти на 1 июля 2018 г. составил почти 40 тысяч штук, четверть из которых занимает Группа АВТОВАЗ

Розничная сеть ВТБ в Самарской области сегодня представлена 36 офисами, девять из которых расположены в Тольятти и Жигулевске. За шесть месяцев 2018 г. банк выдал в регионе кредитов на сумму 12,7 млрд рублей, что на 55% превышает показатель за аналогичный период прошлого года. Общий портфель кредитов физлиц на 1 июля текущего года составил 45,8 млрд рублей, а портфель привлеченных средств населения увеличился почти до 60 млрд рублей.