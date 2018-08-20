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Самарский филиал розничного бизнеса ВТБ возглавил Максим Папков
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Самарский филиал розничного бизнеса ВТБ возглавил Максим Папков 

Волга Ньюс 6 минут назад
Фото: Волга Ньюс
Максим Папков родился 13 мая 1980 г. в Тольятти. Окончил Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет по специальности «коммерция». Карьеру начал в 2000 г. в тольяттинском филиале АО АКБ «Газбанк». С 2004 г. занимал руководящие позиции в тольяттинском подразделении АО КБ «Солидарность», а также местных кредитных организациях. В 2012 г. перешел в Группу ВТБ, где в том же году возглавил розничный бизнес банка в Тольятти.
Под руководством Максима Папкова банку удалось достичь серьезных результатов на розничном рынке региона, в том числе в рамках реализации зарплатных проектов. Портфель зарплатных карт ВТБ в Тольятти на 1 июля 2018 г. составил почти 40 тысяч штук, четверть из которых занимает Группа АВТОВАЗ.
Розничная сеть ВТБ в Самарской области сегодня представлена 36 офисами, девять из которых расположены в Тольятти и Жигулевске. За шесть месяцев 2018 г. банк выдал в регионе кредитов на сумму 12,7 млрд рублей, что на 55% превышает показатель за аналогичный период прошлого года. Общий портфель кредитов физлиц на 1 июля текущего года составил 45,8 млрд рублей, а портфель привлеченных средств населения увеличился почти до 60 млрд рублей.
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