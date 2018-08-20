«Транснефть» полностью погасила валютные кредиты, в том числе кредит от Китая

Москва, 20 августа — «Вести. Экономика». "Транснефть" полностью погасила валютные обязательства, включая еврооблигации и кредит Банка развития Китая, заявил глава «Транснефти» Николай Токарев

"Что касается в целом финансовой ситуации. Мы полностью досрочно погасили все свои валютные обязательства по долгам, закрыли. И по еврооблигациям, которые мы выпускали, в июле заплатили. И по китайскому долгу, конвертировали их в рубли и тоже рассчитались", — отметил Токарев, сообщает ТАСС

"Транснефть" не имеет валютного риска в плане долгов. «Мы все последние годы старались перевести валютный долг в рублевый», — пояснил Токарев. С учетом обесценения рубля эффективная ставка по китайскому кредиту достигла 13%, а по погашенным облигациям — 21%. "Ставки почти в два раза увеличились. Правильно сделали, что ушли. Валютной выручки у нас почти нет", — подчеркнул глава «Транснефти».

План развития «Транснефти» не содержит пункт о возможном привлечении средств. «Мы ставили задачу конвертировать всю валюту или погасить. Справились. Пока финансирование на программу у нас есть. Если понадобится, я не вижу больших сложностей, хотя „Транснефть“ находится под санкциями. Мы не можем заимствовать на внешнем рынке, но на внутреннем тоже можно работать», — заявил Токарев.

В I квартале «Транснефть» направила $2,74 млрд на погашение кредита Банка развития Китая. Задолженность по китайскому кредиту составила на 31 марта почти 110 млрд руб. ($1,77 млрд по текущему курсу).