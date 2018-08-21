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Жилье в районе Марьино подорожало
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Жилье в районе Марьино подорожало 

Управа района Марьино 42 минуты назад
Фото: Марьинский вестник
Рост цен зафиксировали специалисты одного из ведущих агентств недвижимости.
— Средняя стоимость квадратного метра в районе Марьино на данный момент составляет 130 666 рублей. Это ровно на 2% выше, чем в июне, — рассказал источник в агентстве.
В рейтинге стоимости жилья в ЮВАО район Марьино делит с соседней Капотней шестую позицию. Самым «бюджетным» по стоимости квартир вновь стал район Выхино-Жулебино (115 596 рублей за квадратный метр), а районом с самыми дорогими квартирами снова признан Нижегородский (179 140 рублей за квадратный метр). (еп)
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