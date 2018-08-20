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Банк «Открытие» снизил ставки по ипотеке
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Банк «Открытие» снизил ставки по ипотеке 

Банки.ру 1 час назад
Банк «Открытие» обновил условия по действующим программам ипотечного кредитования.
Теперь процентная ставка по предложению «Новостройка» находится в диапазоне от 8,5% до 8,95% годовых (прежде — 8,7—9,45% годовых). Минимальная ставка является фиксированной и действует при условии покупки жилья у ключевых партнеров банка (перечень необходимо уточнять в банке). При этом в случае покупки квартиры у застройщика ООО «МонАрх-УКС» в ЖК «Хорошевский» в первый год кредитования для заемщиков будет действовать сниженная процентная ставка в размере 5% годовых.
По программам «Квартира» и «Рефинансирование» обновленная ставка составляет 8,95% годовых (ранее диапазон составлял 8,7—9,45% годовых).
Минимальный первоначальный взнос клиента по-прежнему составляет 15% от стоимости недвижимости (10% — при учете средств материнского (семейного) капитала). Для ИП и собственников бизнеса первый взнос по кредиту должен быть не менее 30%. Сумма кредита варьируется от 500 тыс. до 30 млн рублей (для ИП и собственников бизнеса минимальная сумма кредитования составляет 3 млн рублей), а срок может достигать 30 лет.
Продуктовый виджет
Указанные выше ставки действуют при наличии комплексного страхования. При отказе заемщика от личного/титульного страхования/обеих страховок итоговая ставка увеличится на 2/2/4 процентного пункта соответственно. Для ИП и владельцев бизнеса ставка будет выше на 1 п. п. На момент до перерегистрации залога в пользу банка при рефинансировании предусмотрена надбавка к ставке в размере 2 п. п. При выходе на сделку в срок позднее 30 календарных дней с момента вынесения положительного кредитного решения итоговая ставка будет выше на 0,25 процентного пункта. В случае, если заявка на кредит была подана онлайн, скидка к ставке составит 0,25 п. п.
Изменения коснулись и программы «Военная ипотека». Теперь кредит предоставляется на срок от одного года до 20 лет под 8,8% годовых (прежде — 9% годовых). Также банк увеличил максимальную сумму кредита с 2,479 до 2,514 млн рублей. Минимальный первоначальный взнос по программе остался без изменений и составляет 20%.
«Установленные банком ставки теперь находятся на уровне ниже среднерыночных значений, что наряду с лояльными требованиями к возрасту заемщика — от 18 лет на момент получения кредита — выгодно выделяют продукты банка на рынке. При этом зарплатные клиенты банка могут рассчитывать на скидку к ставке в размере 0,25 процентного пункта», — добавляет эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Инна Солдатенкова.
Указанные условия и ставки действуют для новых заемщиков банка, то есть для тех, кто не относится к льготным категориям (зарплатные и корпоративные клиенты, те, у кого есть положительная кредитная история в данном банке, вкладчики и др.)
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