«Транснефть» за четыре года направит на долгосрочную программу развития 1 трлн рублей

МОСКВА, 20 августа. / ТАСС /. "Транснефть" планирует в ближайшие четыре года направить на долгосрочную программу развития 1 трлн рублей, сообщил журналистам президент компании Николай Токарев

"Мы завершили основные инвестиционные проекты, переходим к программе капитального ремонта реконструкции, причем финансово будет выглядеть так: примерно около 1 трлн [рублей] на ближайшие четыре года мы планируем потратить на долгосрочную программу развития компании", — сказал он.

По словам Токарева, программа предусматривает реконструкцию, модернизацию, капремонт, замену линейной части, резервуаров, оборудования. «В среднем это будет по 200 млрд рублей в год только на эти задачи. В то же время будут реализовываться инвестиционные проекты, но уже в меньших объемах — порядка 45 млрд рублей в год планируем тратить, если не будет каких-то неожиданностей в плане тарифного регулирования», — отметил глава «Транснефти».

Ранее первый вице-президент компании Максим Гришанин сообщал, что «Транснефть» направит на развитие в 2018 году 70-80 млрд рублей. В 2017 году на финансирование инвестпрограммы было направлено 143 млрд рублей.

"Транснефть" в 2017 году снизила чистую прибыль по МСФО на 17,6% по сравнению с 2016 годом — до почти 192 млрд рублей. Выручка увеличилась на 4,3% — до 884 млрд рублей.

Заявка по тарифам

Также глава компании сообщил, что «Транснефть» направила в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) заявку по тарифам на 2018 год и рассчитывает, что ведомство учтет все расходы компании, включая выплату дивидендов.

"Очень рассчитываем, что при тарифном формировании будут учтены и дивидендная политика, и все наши расходы, потому что это очень чувствительная тема для нас. Все расчеты нами подготовлены, переданы в ФАС. А в ближайшее время, как правило, в сентябре начинается кампания по пересмотру тарифов. Будем надеяться, что все получится", — сказал Токарев.

Он подчеркнул, что серьезный рост дивидендных выплат становится чувствительным для компании. «В 2013 году мы платили 8 млрд рублей, а в прошлом — 80 млрд рублей, это неподъемные суммы, они существенно влияют на наше самочувствие. Хотя компания себя чувствует уверенно в финансовом отношении», — отметил он.

Токарев не стал называть предлагаемый компанией уровень повышения тарифов, указав, что с учетом прогнозных коэффициентов Минэкономразвития это опять будет незначительная коррекция. «Я сейчас не буду конкретные суммы называть, но мы рассчитываем, что все компоненты тарифного регулирования будут учтены, в первую очередь дивиденды. Мы уже подали, все подготовили, сейчас в диалоге», — сказал президент компании.

По его словам, у «Транснефти» конструктивные отношения с ФАС, но ведомство действует в рамках стратегического вектора. «Стратегический вектор один — тарифы не поднимать. Но есть 377 распоряжение правительства от 2014 года, где четко сказано: тарифы — „инфляция минус“, но при условии, что у компании будет достаточно средств на реализацию программы долгосрочного развития. И мы в прошлом году все посчитали — это был 21%, а получили 4%», — напомнил Токарев.

Как сообщалось ранее, ФАС приняла решение проиндексировать тарифы для «Транснефти» на 2018 год на 3,95% — при том, что компания просила о росте на 21%. В компании заявляли, что рост тарифа в пределах 4% может привести к дефициту бюджета «Транснефти» в 88 млрд рублей.

Также ФАС снизила тариф «Транснефти» на прокачку нефти в Китай через Казахстан на 16,7%. Компания оценивала потери в 1,1 млрд рублей ежегодно.