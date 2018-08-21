«Магнит» утвердил выкуп акций компании на 16,5 млрд рублей

Совет директоров ПАО «Магнит» одобрил условия и сроки реализации программы приобретения акций компании в объеме до 16,5 млрд рублей, сообщает пресс-служба акционерного общества.

Выкуп обыкновенных акций ПАО «Магнит» будет осуществляться на Московской бирже операционной дочерней компанией «Тандер» в целях финансирования долгосрочной программы мотивации топ-менеджмента.

Подписание соглашения с биржевым брокером запланировано на ближайшее время. Реализовать программу по выкупу акций компания намерена в течение шести месяцев с момента заключения соглашения.

Точное количество приобретаемых бумаг будет зависеть от динамики котировок акций и рыночной конъюнктуры. Максимальная цена приобретения составляет 4930 рублей за одну обыкновенную акцию и была определена как цена закрытия торгов на Московской бирже на 20 августа 2018 года плюс 20%.

Как сообщал сайт «Деловая газета. Юг», 13 августа акции розничной сети «Магнит» впервые с июля 2012 года опустились ниже 4 тыс. рублей. На открытии торгов на Московской бирже бумаги торговались на отметке в 3936 рублей, после 11:00 цена поднялась до 4015 рублей.

Ранее в октябре 2017 года капитализация «Магнита» за несколько часов снизилась на 15%, причиной обвала котировок стала реакция инвесторов на объявленные финансовые результаты. Чистая прибыль ретейлера в третьем квартале 2017 года сократилась на 53,3%.

Максимальной стоимости бумаги «Магнита» достигали в июле 2015 года, тогда их цена составляла 12,9 тыс. рублей.