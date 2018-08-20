В Калининградской области подорожал проезд междугородними автобусами (программа)

В Калининграде начали расти цены на проезд по междугородним направлениям. Об этом «Клопс» сообщили в Ассоциации перевозок.

Теперь доехать до Балтийска стало дороже на десять рублей (цена билета составила 120 рублей), до Светлого — на семь рублей (82 рубля), Гусева — на 20 рублей (240 рублей). Повышение коснулось и приморских направлений: на автобусе доехать до Светлогорска будет стоить 105 рублей (ранее 96 рублей), Янтарного — 130 рублей (ранее 127 рублей).

Транспортные предприятия ориентируются на приказ региональной Службы по государственному регулированию цен и тарифов, который разрешает увеличивать максимальную стоимость пассажиро-километра по области с 2,25 до 2,5 рубля.

Каждая компания будет индивидуально оценивать возможность повышения стоимости, но в пределах установленной нормы, отмечает президент некоммерческого партнёрства «Калининградский региональный транспорт» Владимир Гренц.

При этом перевозчики сами могут снижать стоимость билетов исходя из внутренней тарифной политики. Превысить порог, установленный Службой по тарифам, у них не получится. Причём даже у тех, кто работает на маршрутах и чью тарифную политику никто не регулирует. Например, пока не изменилась стоимость поездки до Зеленоградска и Советска.

Электричками и дизельными поездами можно ездить по прежним тарифам. В июле повысилась стоимость билетов только на экспресс-маршруты. В последний раз проезд подорожал осенью 2017 года. О том, как формируются тарифы, — в материале «Клопс».