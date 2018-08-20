За I полугодие объем застрахованных вкладов населения в банках региона сократился на 27%

В целом, по данным АСВ, объем вкладов граждан, привлечённых на территории ПФО всеми банками (как местными, так и подразделениями банков, зарегистрированными в других федеральных округах), по состоянию на 1 июля 2018 г. составил 3,5 тлн руб., увеличившись с начала года на — 108,2 млрд рублей (на 3,2%). А объем застрахованных вкладов в банках — участниках системы страхования вкладов, зарегистрированных на территории Приволжского федерального округа, в I полугодии 2018 г. уменьшился на 12,5 млрд руб. до 534 млрд рублей (на 2,3%). При этом по сокращению объемов застрахованных вкладов Самарская область заняла первое место в ПФО.

Сумма вкладов физических лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, по ПФО увеличилась с 10,3 млрд руб. до 10,7 млрд рублей (увеличение на 3,1%).

"По итогам I полугодия 2018 года положительную динамику в банках ПФО показали крупные вклады размером от 1,4 млн до 3 млн руб. — рост на 4,7%, вклады более 3 млн руб. — рост на 9,8%. По остальным группам вкладов наблюдалась отрицательная динамика", — отмечает АСВ.