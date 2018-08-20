Минздрав вновь ищет подрядчика на медцентр в Подольске за 3 млрд руб

МОСКВА, 20 авг — РИА Недвижимость. Минздрав РФ объявил повторный аукцион на строительство Федерального детского реабилитационного центра на 200 коек в подмосковном Подольске, максимальная цена контракта составляет 3 миллиарда рублей, следует из материалов на портале госзакупок.

Заявки на участие принимаются с 20 августа до 5 сентября, проведение аукциона запланировано на 10 сентября, говорится в них.

Согласно постановлению правительства, выпущенному в конце прошлого года, в строительство этого центра будет инвестировано более 4 миллиардов рублей, а срок ввода в эксплуатацию объекта запланирован на 2023 год.