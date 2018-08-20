Дома и квартиры в Великобритании постепенно дешевеют

Специалисты полагают, что это сезонный спад, и рынок, вероятно, снова начнёт расти осенью. Основное снижение наблюдается в Лондоне и в пригородах Юго-Востока. Если исключить эти регионы, то в остальной части страны падение составит 1,5%. По словам директора Rightmove и аналитика рынка жилья Майлза Шипсайда, в пиковый летний месяц продавцы нередко снижают ставки, чтобы побыстрее продать жильё, сообщает PropertyWire. К тому же, ещё в июле наблюдался резкий рост цен.

Разбивка цифр показывает, что запрашиваемые цены упали за месяц на 3,8% в Шотландии, до $194 960, но они всё еще на 3,8% выше, чем год назад. В Уэльсе жильё в августе подешевело всего на 0,1% в сравнении с июлем, до $250 270, и подорожало на 4,9% в годовом исчислении.

Самое большое ежемесячное падение наблюдалось в Лондоне, где запрашиваемые цены на жильё снизились на 3,1%, до $776 800, и на 1,2% за год. Они также значительно упали на юго-востоке: на 2,3% за месяц, до $513 310, и выросли всего на 0,6% в годовом исчислении.

В целом, за год запросы продавцов выросли на 1,1%, что, по мнению Rightmove, делает жильё для покупателя более доступным. Продажи хоть и снизились на 0,8% по сравнению с августом 2017 года, но чем дальше — тем большее число сделок регистрируется.

Майлз Шипсайд считает, что сейчас продажи будут расти, как это обычно бывает осенью. Особенно если продавцы не поспешат повысить цены.

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