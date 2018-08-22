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Объем кредитов экономике, предоставленных банками Московского региона, в I полугодии вырос на 3,3%
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Объем кредитов экономике, предоставленных банками Московского региона, в I полугодии вырос на 3,3% 

Прайм 55 минут назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Объем кредитов экономике (нефинансовым организациям и физическим лицам), предоставленных банками Московского региона (без учета ПАО Сбербанк), в I полугодии 2018 года увеличился на 3,3%, до 24 554,2 млрд рублей, сообщили агентству «Прайм» в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.
При этом удельный вес показателя в активах вырос с 45,2% до 47%.
В I полугодии 2018 года объем кредитов, предоставленных нефинансовым организациям-резидентам (включая индивидуальных предпринимателей), увеличился на 2,9%, до 15 690,1 млрд рублей, их удельный вес в активах вырос до 30% против 29% на начало года.
Объем розничных кредитов за I полугодие 2018 года вырос на 8,8%, до 6 691,6 млрд рублей, при этом их значимость в активах кредитных организаций региона увеличилась с 11,7% до 12,8%. Доля рублевой составляющей в общем объеме потребительских кредитов по состоянию на 1 июля 2018 года составила 98,7%.
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