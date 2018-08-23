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Объем межбанковских кредитов, привлеченных банками Московского региона, в I полугодии снизился на 26,8%
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Объем межбанковских кредитов, привлеченных банками Московского региона, в I полугодии снизился на 26,8% 

Прайм 1 час назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Объем межбанковских кредитов, привлеченных банками Московского региона (без учета ПАО Сбербанк), в I полугодии 2018 года уменьшился на 26,8%, до 5 839,3 млрд рублей, сообщили агентству «Прайм» в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.
На динамику показателя повлияло исключительно снижение МБК, привлеченных от российских банков. Доля средств, заимствованных кредитными организациями региона на межбанковском рынке, в анализируемом периоде сократилась с 15,1% до 11,2%.
Задолженность по выданным межбанковским кредитам снизилась на 32,5%, до 5 000,3 млрд рублей. Динамику показателя определило преимущественно сокращение задолженности по МБК, предоставленным кредитным организациям-резидентам (на 36,1%, до 3 882,2 млрд рублей). Доля МБК в активах составила 9,6% на 1 июля 2018 года против 14,1% на начало 2018 года.
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Комментарии  Ещё 6 источников 
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