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Совокупные активы банков Московского региона в I полугодии снизились на 0,7%
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Совокупные активы банков Московского региона в I полугодии снизились на 0,7% 

Прайм 8 часов назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Совокупные активы банков Московского региона (без учета ПАО Сбербанк) в I полугодии 2018 года сократились на 0,7%, до 52 268,7 млрд рублей, сообщили агентству «Прайм» в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.
В условиях ослабления курса рубля к основным иностранным валютам в анализируемом периоде произошло увеличение как удельного веса рублевых активов (с 76,4% до 76,9%), так и доли рублевых пассивов кредитных организаций в совокупном показателе (с 76,8% до 77%).
В структуре пассивов удельный вес собственных ресурсов не изменился (8,8%), удельный вес обязательств кредитных организаций уменьшился (с 81,9% до 81,6%), а доля резервов на возможные потери увеличилась (с 9,4% до 9,6%).
По состоянию на 1 июля 2018 года в Московском регионе действовало 266 кредитных организаций, 260 в Москве и 6 в Московской области (на 01.01.2018 — 284 кредитные организации, 277 в Москве и 7 в Московской области).
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