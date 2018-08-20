Нижний Новгород получил более 65 млн рублей дополнительных доходов

Дополнительные доходы в сумме 65,3 млн рублей получил Нижний Новгород за счет поступления земельного налога за семь месяцев 2018 года. Соответствующие изменения планируется внести в бюджет, передает управление по связям с общественностью и СМИ городской думы.

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Проект внесения изменений подержали депутаты на совместном заседании постоянных комиссий в понедельник, 20 августа. Как доложил директор департамента финансов Юрий Мочалкин , доходная и расходная части бюджета увеличатся на 70,3 млн рублей, большая часть из которых — поступления земельного налога. Кроме того, уже поступило гарантийное письмо от временно исполняющего обязанности губернатора Нижегородской области Глеба Никитина о выделении 114,3 млн рублей на капитальный ремонт школы № 123.

Таким образом, по словам Мочалкина, уточненные параметры бюджета составят: доходы — 32 627 053 060,96 рублей, расходы — 33 819 557 260,94 рублей, дефицит — 1 192 504 199,98 рублей. Решение по данному вопросу будет принято на внеочередном заседании городской думы 22 августа.

Напомним, почти 21 миллион рублей выделили на строительство ясельных групп в Нижнем Новгороде.

Фото: управление по связям с общественностью и СМИ городской думы Нижнего Новгорода