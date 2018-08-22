Росреестр Москвы выявил административные нарушения на 40 млн руб. за январь-июнь

Административные нарушения земельного законодательства на 40 млн руб. были выявлены управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) по Москве за первое полугодие 2018 г. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«По итогам шести месяцев 2018 г. специалисты государственного земельного надзора управления Росреестра по Москве выявили административных нарушений земельного законодательства на сумму 40,1 млн руб., что на 12% больше аналогичного периода прошлого года (35,7 млн руб.) Из них по постановлениям столичного Росреестра взыскано административных штрафов на 18,6 млн руб., в 2017 г. этот показатель составил 17,7 млн руб», — говорится в сообщении.

Отмечается, что также направлены данные для принудительного взыскания в Федеральную службу судебных приставов: за два квартала 2018 г. — 10,92 млн руб., что сопоставимо с 2017 г. (10,92 млн руб.).

За шесть месяцев отдел государственного земельного надзора управления Росреестра по Москве провел 777 проверочных мероприятий соблюдения земельного законодательства. При этом за аналогичный период 2017 г. таких мероприятий было 904.

«Сокращение числа плановых проверок связано с введением риск-ориентированного подхода в работе Госземнадзора, направленного на снижение нагрузки на предпринимателей», — поясняется в сообщении.