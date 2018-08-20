В Волгограде определили стоимость «корзины школьника»

Сервис бесплатных объявлений «Юла» проанализировал стоимость «корзины школьника» в разных регионах России, в том числе и в Волгограде.

По данным сервиса, в корзину вошли школьная форма, туфли, блузка, рюкзак, канцтовары и мебель. Чтобы все это купить в среднем родителям придется потратить 5800 рублей. Это на 10% выше средней стоимости по стране. Школьная форма в Волгограде на «Юле» стоит 700 рублей, туфли — 280 рублей, рюкзак — 850 рублей, канцтовары — 1150 рублей. Школьный стол и стул стоят 900 и 1550 рублей соответственно. Больше всего на товары для ребенка предстоит потратить жителям Москвы, Сочи и Красноярска — от 6100 до 6800 рублей в среднем. В тройку городов, где затраты на школьные сборы будут меньше всего, вошли — Самара (3500 рублей), Казань (3700 рублей) и Тюмень (3800 рублей).