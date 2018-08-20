Ещё
В Волгограде определили стоимость «корзины школьника»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.21
$
67.44
76.71
77.00
Прогноз
27.08 – 03.09
$
65.50
74.30
Индексы и котировки Brent
71.99
+0.04 Золото
1186.30
+0.05 РТС
1065.81
–0.14
Динамика валют
EUR / USD
20.08
1.1423
–0.0131
06.08
1.1554
19.08
14.08
09.08

В Волгограде определили стоимость «корзины школьника» 

АиФ Волгоград 36 минут назад
Фото: АиФ Волгоград
Сервис бесплатных объявлений «Юла» проанализировал стоимость «корзины школьника» в разных регионах России, в том числе и в Волгограде.
По данным сервиса, в корзину вошли школьная форма, туфли, блузка, рюкзак, канцтовары и мебель. Чтобы все это купить в среднем родителям придется потратить 5800 рублей. Это на 10% выше средней стоимости по стране. Школьная форма в Волгограде на «Юле» стоит 700 рублей, туфли — 280 рублей, рюкзак — 850 рублей, канцтовары — 1150 рублей. Школьный стол и стул стоят 900 и 1550 рублей соответственно. Больше всего на товары для ребенка предстоит потратить жителям Москвы, Сочи и Красноярска — от 6100 до 6800 рублей в среднем. В тройку городов, где затраты на школьные сборы будут меньше всего, вошли — Самара (3500 рублей), Казань (3700 рублей) и Тюмень (3800 рублей).
АиФ Волгоград: последние новости
Более 100 волгоградских семей приобрели жилье с господдержкой Волгоградская область стала лидером в ЮФО по долгам по зарплате В ЖК «Комарово» в Волгограде начали строить второй детский сад
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам предложили увеличить отпуск
Крымская недвижимость добралась до Москвы8
Украина оказалась на краю пропасти из-за горячей воды285
США захотели большего ущерба для России1
Кризис в Турции: что будет с российскими туристами
Видео
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
00:43
Украинцы устроили массовый «побег» в Россию
Экономика
01:14
Опубликован законопроект о санкциях против России
Экономика
14:13
В Совфеде обрадовали российских женщин
Экономика Другое
05:38
«Россия готова»: США введут санкции против «СП — 2»
Экономика Статьи
03:13
«Выкручивание рук не остановит российский газопровод»
Экономика Рынки
28:44
Кризис в Турции: что будет с российскими туристами
Личный счет Рынки
06:55
«Что я буду платить в бюджет деньги, их все равно украдут»
Статьи Экономика
10:33
Германия не смогла отказаться от «Северного потока-2»
Экономика В мире
00:58
Крым лишился Visa и MasterCard
Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение